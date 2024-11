È il leader difensivo del secondo reparto arretrato meno battuto d’Italia. Dalla Serie A all’Eccellenza soltanto l’Acerrana (Eccellenza della Campania) continua ad aver subito meno reti del Sambiase, giunto al quinto match senza incassare gol. A guidare il reparto arretrato c’è anche Gabriel Colombatti, difensore italo-argentino, alla prima stagione in giallorosso, subito in grado di mostrare il proprio valore e anche di mostrarsi un uomo spogliatoio. Un dilettante con la mentalità da professionista e poi, in campo, la consueta voglia di far bene, la grande determinazione e l’esperienza al servizio della squadra. La formazione di Morelli continua a viaggiare con sei punti di vantaggio sulla Vigor e a mostrarsi particolarmente ermetica anche grazie a Colombatti, leader della 25ª giornata per quanto riguarda la Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

Il podio dei migliori è completato da Mazzotta del Rende e da Militano della Palmese. Il duttile calciatore biancorosso conferma il proprio rendimento, puntualmente elevato, mettendo al servizio della squadra dinamismo e grinta. La Palmese che deve lottare per salvarsi si aggrappa soprattutto sul talento locale e quindi su Militano, il quale evita ai neroverdi la capitolazione interna. Bene anche Mosciaro del Rende: doppietta decisiva la sua con due perle preziose, e Solomon del Sambiase: da parte sua solita combattività in mezzo al campo.

Nella graduatoria dei più bravi del 25° turno c’è spazio anche per Alvarez del Soriano, seguito da Spanò della Vigor Lamezia e non poteva mancare il solito Condemi: in ogni giornata qualcosa di utile per la sua squadra riesce puntualmente a farlo. Infine ecco Nicoletti della Morrone e Lentini dell’Isola Capo Rizzuto. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).