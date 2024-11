È il momento di Manolo Mosciaro. Nel giro di due tornate, dapprima un secondo posto e poi eccolo in vetta alla classifica di rendimento: la giornata numero 8 vede così in vetta l’estroso calciatore del Rende, autore di una serie di magie tutte da gustare nella gara contro la Palmese. Un assist da urlo e un gol da applausi: queste le perle di Manolo Mosciaro, classe 2003, in grado di regalarsi un avvio di stagione alla grande, in linea con quanto sta facendo la squadra biancorossa di Salvatore Viscardi. Nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, Manolo Mosciaro è così il più bravo dell’ottava giornata e su di lui sono accesi i riflettori, anche in vista del mercato di dicembre.

Per quanto riguarda il podio dell’ottavo turno di Eccellenza, la Top Ten registra la presenza di Laganà del Brancaleone e non solo per il rigore, decisivo, parato in casa del Bocale. A seguire ecco Beceiro del ReggioRavagnese, un calciatore che sta dimostrando di trovare la via della rete con estrema puntualità. Scorrendo la graduatoria dei migliori per quanto riguarda l’ottava giornata, troviamo Crucitti del Sambiase: segna un gol, regala un assist e mette lo zampino anche sulla terza rete dei giallorossi con il suo magico sinistro. In quinta posizione c’è la conferma di Calandra dello Scalea: sia il portiere, sia la squadra di Gregorace stanno attraversando un buon momento di forma. Bene Tromba del Gioiosa Jonica, in grado di lasciare finalmente il segno, mentre si ripete Ferracci della Dgs Praia Tortora dopo un avvio opaco. Nella classifica dei migliori per quanto riguarda il turno infrasettimanale ci sono Corno della Paolana e Stillitano del Soriano. Infine, ennesima menzione per Rocco Papaleo dello Stilomonasterace: tanta costanza e sacrificio da parte sua.

La graduatoria generale

Resta sempre Condemi del Cittanova il leader della classifica generale per quanto riguarda la Top Ten di Zona D con 24 punti. Il centrocampista della squadra reggina deve difendere il primato dall’assalto di Manolo Mosciaro del Rende, adesso in seconda posizione con 22 punti, mentre in terza posizione, a completare il podio, c’è il difensore Nucera del Brancaleone, anche quest’anno puntualmente fra i più bravi per costanza e rendimento.

Ai piedi del podio ecco il tandem format da Curcio della Vigor e da Frasson del Sambiase a quota 19 punti. A seguire Fioretti del Soriano e Papaleo R. dello Stilomonasterace con 18, i portieri Calandra dello Scalea e Zampaglione della Palmese con 16 e Mileto del Bocale con 15.