Per la terza volta in questa stagione, il portiere del Rende è il migliore di giornata. Alle sue spalle si piazzano Corapi della Paolana e Leto dell'Isola Capo Rizzuto

E sono tre! Per la terza volta in questa stagione, Nunzio Franza è il migliore nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il portiere del Rende è stato il migliore in campo dei suoi nella gara di Rosarno contro la capolista Gioiese e quindi conquista nuovamente i dieci punti previsti per il leader di giornata. Nel turno numero 22 pertanto spicca Nunzio Franza, il quale salirà anche nella graduatoria generale, dove è da tempo fra i primi dieci.

Alle sue spalle ecco Corapi, per la seconda volta di fila in grado di conquistare i 9 punti che vanno al secondo migliore della Top Ten. Condizione eccellente per il centrocampista della Paolana, che aveva iniziato la stagione al Cutro, in Promozione. A chiudere il podio della 22ª giornata ecco Leto dell’Isola Capo Rizzuto. Vanno quindi a punti Sofrà, Staropoli, Nucera, Coluccio, Ientile, Azzinnaro e Manganaro. La graduatoria generale verrà resa nota venerdì sera alle 22.30 nel corso della trasmissione Zona D in onda su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).