Con l’avvio dei campionati, torna la Top Ten di Zona D, il format che LaC dedica al calcio dilettantistico. Per quanto riguarda il campionato di Eccellenza i primi 10 punti relativi al migliore di giornata vanno ad Alessandro Dascoli, gladiatorio difensore della Gioiese, formazione in grado di resistere anche in 9 in casa della Promosport.

In seconda posizione c’è Giuseppe Tuoto della Morrone, giovane attaccante subito decisivo, davanti ad Antonio Russo dell’Isola Capo Rizzuto, presentatosi con una doppietta.

Al 4° posto l’altro centrale difensivo della Gioiese, Domenico Stillitano, vincitore la scorsa stagione della classifica di rendimento del girone B di Promozione. A seguire tutti gli altri per formare così la prima Top Ten della classifica di rendimento del torneo di Eccellenza 2022/23.