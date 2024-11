Superata la Sessana, i rossoblù di Gaetano Di Maria affronteranno il Real Metapontino

Il sogno serie “D” continua per la Vibonese. I rossoblù di Gaetano di Maria sbancano il “Conte” di Mondragone e volano in finale play off. Lì dove incontreranno il Real Metapontino, superiore al Gioventù Dauna nell’altra semifinale. Servono 115 minuti alla formazione calabrese per avere la meglio sui diretti avversari. Novanta regolamentari e venticinque dei supplementari. Quando arriva il timbro, il ventiquattresimo stagionale, di Diego Allegretti che manda in estasi i cento supporters rossoblù assiepati sugli spalti dello stadio campano.

Ci ha provato la Sessana, in tutti i modi, a portare la Vibonese ai rigori dover avrebbe potuto strappare una clamorosa finalissima. Non ci è riuscita per un soffio. Il merito è soprattutto della Vibonese che ha saputo resistere nonostante le tante assenze, alcune delle quali pesanti nell’economia generale del gruppo calabrese.



Ed ora sotto con il Metapontino che a sua volta ha messo ko la molisana Dauna. Uno scontro in doppia sfida. Il primo round si giocherà domenica 7 giugno. Il ritorno il 14 giugno a campi invertiti. Sarà la Lega a decidere, attraverso un apposito sorteggio, chi giocherà la prima sfida tra le mura amiche. Ottimo, per la Vibonese, sarebbe poter sfidare al “Luigi Razza” i lucani nella gara di ritorno.