Ufficiale la riconferma di capitan Cosenza e del bomber Allegretti. Annunciato anche l'ingaggio del centrocampista Carrozza, strappato al Sambiase

VIBO VALENTIA - La costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza continua. Nella mattinata odierna, infatti, è arrivata la firma di tre calciatori che andranno a far parte della Vibonese edizione 2014-15.

Capitan Cosenza mette nero su bianco. La prima firma ha riguardato Cosimo Cosenza. Per il capitano era soltanto una formalità, espletata questa mattina nel ritiro di Lorica. Il centrocampista di Cariati sarà così alla quarta stagione con la maglia rossoblù, con la quale ha finora disputato, nella stagione regolare, 87 partite di campionato e segnato 8 gol.



Il bomber c'è. Di riconferma si parla anche a proposito del secondo giocatore che vestirà nuovamente la maglia della Vibonese. Si tratta dell’attaccante Diego Allegretti, arrivato a Vibo Valentia la passata stagione a campionato in corso, siglando 5 reti in 12 partite. Classe ’92, per Allegretti la prossima sarà la prima esperienza in un campionato di Eccellenza calabrese, vantando anche trascorsi in C1 (Treviso) e C2 (Santegidiese e Fano).

Novità. Il terzo calciatore a legare ufficialmente il proprio futuro alla Vibonese è il centrocampistaAndrea Carrozza. Classe ’93, il neo acquisto rossoblù nelle ultime due stagioni ha giocato con il Sambiase, collezionando fra Serie D ed Eccellenza 52 presenze, segnando 8 reti.