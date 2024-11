Senè è l'uomo del momento in casa rossoblù

VIBO VALENTIA - Ancora Senè. L’attaccante senegalese è l’uomo del momento in casa Vibonese. Tre i suoi gol che hanno steso lo Scalea la settimana scorsa, né è bastato uno, invece, domenica per asfaltare il Brancaleone e tenersi stretto il secondo posto in classifica. La squadra di mister Di Maria tira dritto verso i play off e poco importa se l’Isola Capo Rizzuto non molla di un centimetro. Prova di carattere quella dei rossoblù sul campo reggino, violato in inferiorità numerica. Una prestazione che lancia un segnale forte e chiaro a tutte le contendenti nelle ultime quattro gare di campionato.



Nono timbro stagionale per Senè, il quarto consecutivo, il sesto nell’ultimo mese. Una prestazione maiuscola che ha regalato il terzo successo di fila ai rossoblù, il quinto nelle ultime sei partite. Un ruolino di marcia che ha portato i ragazzi di mister Di Maria a nove lunghezze dalla quinta in graduatoria. Qualora a fine campionato dovessero essere almeno o più di dieci, la Vibonese volerebbe direttamente in finale regionale play off, saltando quindi la semifinale. Ma questo è un altro discorso. Prima c’è da battere il Corigliano. Sulla carta non dovrebbe essere poi così difficile. Otto i gol rifilati dall’Isola Capo Rizzuto domenica scorsa al già retrocesso gruppo cosentino. Un allenamento o poco più che servirà ai rossoblù a mettere benzina nelle gambe in vista della difficile trasferta di Sersale del 29 marzo.