Il tecnico biancoverde dopo la vittoria per 1-0 contro i reggini: «Abbiamo vinto e siamo sette lunghezze di distacco dalla seconda, me per come si parla sembra che siamo a pari punti»

Seconda vittoria consecutiva per la Vigor Lamezia che batte anche il Bocale e consolida ancora di più la vetta della classifica, alla fine della ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza. Biancoverdi di certo non entusiasmanti nonostante la vittoria di misura sul Bocale, ma alla fine ciò che contava erano i tre punti che sono arrivati. A decidere la sfida è un calcio di rigore di Rodriguez nei minuti finali del primo tempo.

Le parole di Salerno

Nella conferenza stampa post gara si è espresso il tecnico Rosario Salerno che commenta così la vittoria, sottolineando però un dettaglio: «Siamo stati subito pericolosi a inizio gara, e se avessimo fatto gol la partita avrebbe potuto svilupparsi in maniera diversa. Le condizioni del campo inoltre non ci hanno aiutato, con la squadra che è abituata a fare un certo tipo di gioco. Durante la settimana ho detto ai ragazzi che il Bocale non era la squadra dell'andata e che il mercato invernale l'aveva rinforzata parecchio».



E poi la puntualizzazione: «Stava subentrando un po' di pressione e paura, ma è soprattutto nelle difficoltà che bisogna stare uniti e cercare di trasmettere entusiasmo invece di criticare, perché i ragazzi è l'entusiasmo che cercano. Oggi abbiamo giocato male, è vero, ma abbiamo vinto e in attesa del recupero di mercoledì che riguarderà la Rossanese, siamo a più sette dalla seconda ma per come si parla sembra che siamo a pari punti. Questa è stata la prima partita dove abbiamo giocato male, anche perché nelle altre abbiamo sempre creato 6/7 palle-gol. Io sono qui per vincere il campionato, ma serve entusiasmo».