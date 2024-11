Per la Calabria è amara la semifinale di ritorno dei play off nazionali. Dopo il 3-3 nel match d'andata al "D'Ippolito", la Vigor Lamezia conosce infatti contro il Bisceglie un'amara eliminazione al "G.Ventura". I biancoverdi dopo essere passati in vantaggio, abbandonano il cammino verso la Serie D a causa di un gol dei pugliesi arrivato al 98'.

Il match

La sfida in Puglia inizia in modo contratto, con la prima azione degna di nota al 14' minuto: un'azione del biancoverde Spanò per Bernardi, il cui tiro è neutralizzato dal portiere Suma. Poco dopo, al 18', il portiere del Biscelie è protagonista di un altro intervento decisivo su un colpo di testa di De Nisi. Da questo momento è nato il primo tentativo offensivo del Bisceglie, con Pignataro che impegna Columbro con una conclusione dal limite dell'area.

Al 24', Di Rito tenta un tiro dalla destra che, però, finisce alto sopra la traversa. Anche Pignataro ha un'altra occasione al 36', ma senza riuscire a centrare lo specchio della porta su un servizio di Bonicelli.

Il secondo tempo e il vantaggio lametino

Nela seconda frazione di gioco, al 54', un colpo di testa di Pignataro su azione di calcio d'angolo non impensierisce troppo il portiere dei biancoverdi. Il vantaggio della Vigor Lamezia arriva al 60': dagli sviluppi di un calcio d'angolo Bernardi è bravo a sbrogliare una mischia in area, e di sinistro batte Suma scatenando l'entusiasmo dei circa 400 tifosi ospiti giunti dalla Calabria.

Il Bisceglie prova a reagire e al 78', Pignataro cerca il gol con un colpo di tacco su assist di Dembele, ma la difesa biancoverde è attenta e respinge il tentativo del calciatore pugliese. Tre minuti dopo, Kone ci prova con un'azione solitaria conclusasi con un tiro finito sull'esterno della rete.

Gli ultimi dieci minuti più recupero del match sono ricchi di emozioni. Giovanni Foderaro, entrato nella ripresa, spreca due buone occasioni (83' e 96') per chiudere la partita a favore della Vigor. Al 93', invece, il Bisceglie è pericoloso con Lucero che però manda sopra la traversa un pallone servitogli da Monaco. Sul finire dell'incontro, al 53' di recupero, ecco il gol del pareggio dei pugliesi: una punizione di Monaco, con il portiere Suma in proiezione offensiva che gira il pallone verso la porta biancoverde genera una serie di rimpalli con Lucero lesto a intercettare il pallone e segnare di testa in tuffo. È il gol che fa esplodere di gioia il "Ventura" e che beffa la Vigor Lamezia.

Con questo risultato, il Bisceglie si proietta verso la finale degli spareggi nazionali. Mister Pino Di Meo e i suoi ragazzi affronteranno nel doppio confronto il Costa D'Amalfi, che nel frattempo ha eliminato il San Cataldo. Per la Vigor Lamezia, invece, solo tanti applausi e l'amaro in bocca per una qualificazione sfumata all'ultimo respiro.

Il tabellino

Bisceglie: Suma, Farucci, Lucero, Sanchez (87' Monaco), Morisco, Mangialardi (74' Dembele), Stefanini, Kone, Bonicelli, Pignataro, Di Rito (58' Fucci). In panchina. Addario, Marinelli, Cassatella, N. Rodriguez, Losapio, Napoli. All. Di Meo.

Vigor Lamezia: Columbro, Villella, De Nisi, Scalon, Amendola, Lavrendi (96' Mascaro), P. Rodriguez, Curcio (93' Silvagni), Bernardi, Catania (74' G. Foderaro), Spanò (86' M. Foderaro). In panchina: Diano, Donoso, Calomino, Gouveia, Verso. All. Fanello.

Arbitro: Montevergine Salvatore di Ragusa; Assistenti: Cordeddu Ignazio Mauro di Cagliari; Proietti Alessio di Terni.

Ammoniti: Catania, Spanò, Bernardi, Farucci, Villella, Pignataro. Espulsi: Bernardi.