Domenica le due squadre si affronteranno per la quindicesima giornata del campionato, l'ultima del 2023 e del girone d'andata. In palio punti per l'alta classifica. Nel frattempo entrambe le società sono attive sul mercato

Domenica 17 dicembre, ultimo impegno - prima della pausa natalizia - per la Vigor Lamezia che tra le mura amiche del “Guido D’Ippolito” affronterà la Dgs Praiatortora. Match che rappresenta, appunto, l'atto finale del girone d'andata del massimo campionato di calcio regionale, giunto alla quindicesima giornata.

Al "Guido D'Ippolito" andrà in scena un vero e proprio scontro diretto, tra due compagini che attualmente si trovano in piena corsa play off ad un solo punto di distanza. I biancoverdi guidati da mister Danilo Fanello sono al momento la quarta forza del campionato a quota 33 punti mentre la squadra di mister Alberto Aita insegue a quota 32. La sfida di domenica, dunque, mette in palio punti che potrebbero risultare fondamentali per gli obiettivi stagionali delle due compagini.

Nella scorsa giornata, medesimo risultato per entrambe, la Vigor Lamezia è reduce infatti dal pareggio (0-0) sul campo del Brancaleone , il Praia tortora dall’ 1-1- tra le mura amiche del “Mario Tedesco” contro la Morrone.

Vigor e Praiatortora attente sul mercato

Nelle ultime settimane, tre arrivi in casa Vigor Lamezia: l’attaccante Domenico Spanò, ex conoscenza biancoverde, che ha esordito nella gara con il Cittanova, Luca Luiz Scalon, difensore brasiliano proveniente dalla Gioiese e Pedro Rodríguez Ablanedo, centrocampista argentino classe 2002 e il terzino destro Caetano Mikael Donoso Petroff.

Il Praiatortora, invece, ha ufficializzato nelle scorse ore il difensore classe 1999 Andrea Bilotta, arrivato proprio dalla Vigor Lamezia e che dunque domenica potrebbe subito scendere in campo da ex. Inoltre la società tirrenica ha trovato l'accordo con l'attaccante Lucas Siamparelli, classe 1997 che nella prima parte della stagione ha indossato la maglia dell'Ardore, nel girone B del campionato di Promozione.