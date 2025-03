Che era il big match della ventiquattresima giornata era fuori discussione, ma non solo. La sfida in terra sorianese tra Soriano e Vigor Lamezia ha regalato molteplici emozioni in novanta minuti che hanno racchiuso ben sei gol e continui capovolgimenti di fronte, degni di un vero scontro di vertice. Alla fine è la squadra biancoverde che torna dalla trasferta vibonese con tre punti che valgono oro non solo perché permettono di allungare sulla Paolana principale antagonista, ma soprattutto per come sono maturati.

Pronti via e il Soriano dopo venticinque minuti è addirittura sul doppio vantaggio grazie alle reti di Ocampo e Staropoli, ma la squadra di mister Salerno non si scompone e rimane lucida e prima accorcia le distanze su un calcio di rigore trasformato da Rodriguez, e poi pareggia proprio agli sgoccioli del primo tempo con un blitz di Spanò. Nella ripresa gli ospiti crescono e addirittura la capovolgono con un Cosenza in grande spolvero mentre, all'alba della mezz'ora, c'è anche il poker a cura di Lucia. Una vittoria che proietta la Vigor Lamezia a quota 52 punti, a più sette sulla Reggioravagnese nuova principale inseguitrice e con all'orizzonte un periodo fondamentale di stagione.

Salerno: «Ho sempre creduto nella rimonta»

Nel post partita, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso proprio il tecnico Rosario Salerno: «La squadra ha lavorato benissimo in settimana e sapevamo che questa sfida era molto importante per il prosieguo della stagione e, soprattutto, non potevamo sbagliare. Siamo andati sotto di due gol per due nostri errori dal momento che siamo stati disattenti, ma sono rimasto tranquillo per tutto il tempo perché vedevo i ragazzi carichi e con la voglia di vincere, ma soprattutto con l'atteggiamento giusto». Ecco allora la rimonta: «Accorciamo le distanze grazie a un calcio di rigore a mio avviso netto e poi, a fine primo tempo, è arrivato il pari con Spanò. Nella ripresa è stata completata la rimonta che ci ha permesso di portare a casa i tre punti». Come accennato, adesso per la Vigor Lamezia c'è una fase stagionale che potrebbe essere decisiva dal momento che affronterà in successione Paolana e Reggioravagnese: «Domenica affronteremo la Paolana e dovremo vincere per non prendere altre fregature, anche perché se vinciamo poi mancano solo cinque partite e i punti si restringono. Non sarà fondamentale ma indicativa».