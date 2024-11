Lo avevamo anticipato nelle scorse ore, adesso è arrivata l'ufficialità: Giuseppe Saladino non è più l'allenatore delle Vigor Lamezia, al suo posto ecco Danilo Fanello. La clamorosa decisione arriva nella settimana che condurrà al derby in casa del Sambiase e per uno strano scherzo del destino sarà proprio l'ex allenatore del Sambiase che avrà il compito di riportare la Vigor Lamezia alla vittoria, dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre giornate di campionato. I biancoverdi occupano il terzo posto in classifica con 16 punti, dietro a Sambiase e Soriano a quota 20.

Fanello, che nelle ultime due stagioni ha guidato Paolana in Eccellenza e Cittanova in Serie D, ha centrato anche due promozioni con il Sambiase. Dapprima dalla Promozione all’Eccellenza (2017/2018) e poi, nel 2021, dal massimo campionato regionale alla Serie D trionfando nel minicampionato finito a giugno. Adesso per Fanello ecco la nuova avventura sulla panchina dei biancoverdi e il debutto sarà "di fuoco", contro il suo passato.

La nota della Vigor Lamezia

La Vigor Lamezia Calcio, dopo un'attenta e sentita riflessione, comunica di aver interrotto il rapporto di lavoro con il tecnico Giuseppe Saladino. Al mister, vanno i ringraziamenti per la serietà, per l'attaccamento ai colori biancoverdi, per l'impegno dimostrati. Saladino ha fatto la recente storia della Vigor Lamezia e siamo certi che in futuro ne farà ancora parte. A lui, nel frattempo, l'augurio delle migliori fortune professionali e personali. La Società, altresì, informa che la guida tecnica della squadra è stata affidata a Danilo Fanello, altro allenatore lametino che non ha bisogno di presentazioni. Il nuovo tecnica, già, oggi guiderà il suo primo allenamento