«Mister Danilo Fanello, fondamentale protagonista della scorsa stagione, ha scelto di continuare a vestire i colori biancoverdi. Il suo duro lavoro, la sua passione hanno conquistato tutti. Il suo sentirsi responsabile non di una squadra qualsiasi, ma della squadra della sua città lo hanno reso l'uomo giusto». A dare l'annuncio ufficiale sui social la Vigor Lamezia che sarà una delle grandi protagoniste del campionato di Eccellenza calabrese.

Le parole di Fanello

«Ringrazio la Società per aver deciso di contare ancora su di me, per la fiducia che continua a dimostrarmi. Dal mio canto, nonostante le richieste ricevute, la mia priorità è solo quella di fare bene con la squadra della mia città. Poter essere alla guida di questi colori è per me motivo di vanto e orgoglio. Ringrazio anche i tifosi per la stima, per il calore che mi dimostrano personalmente, quotidianamente». Tanta la determinazione di Fanello, che ha solo un obiettivo in mente: «Bisogna ripartire dal 2 giugno. Bisogna ripartire con in testa un solo obiettivo: trasformare le lacrime di sofferenza di quel giorno in lacrime di gioia nella prossima stagione. Bisogna lavorare con maggiore determinazione, con maggiore ambizione per raggiungere quel finale diverso che meritiamo».