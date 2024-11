Il Guido D’Ippolito apre le porte al Rende in occasione dell’anticipo della tredicesima giornata del campionato di Eccellenza. I biancoverdi sono reduci dalla battuta d’arresto per 1-0 sul campo del Bocale mentre gli ospiti dal pareggio nel derby con la Morrone. Mister Fanello deve fare a meno dello squalificato Curcio e di Bernardi, assente per motivi di salute.

Primo tempo

Il primo squillo è di tinte biancoverdi: al 20’ ottimo controllo palla di Villella che, dalla destra, tenta un cross al centro dell’area piccola ma spedisce sul fondo. Al 23’ tentativo di assist dalla sinistra di Percia Monatani ma la palla finisce nelle mani di Martorelli. Un minuto più tardi, l’attaccante biancoverde mette la firma sulla rete del vantaggio: lancio lungao dalla retrovia, Percia Montani è abile a controllare, scavalca Martorelli e insacca in rete. Al 29’ biancoverdi ancora pericolosi con Verso che con un gran tiro dalla distanza non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Solo al 35’ si fanno vedere gli ospiti che guadagnano un calcio di punizione: Mosciaro si incarica della battuta ma la palla si infrange sulla barriera biancoverde che spedisce in angolo. Al 41’ sfuma l’occasione del raddoppio: cross di De Fazio per Percia Montani che a tu per tu con Martorelli spedisce alto. Dopo 1’ di recupero, si va al riposo sul risultato di 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa, i biancoverdi riescono a controllare il vantaggio senza particolare difficoltà di fronte ad un Rende poco incisivo. Al 29’ esordio del neo acquisto biancoverde Spanò subentrato a Percia Montani, che lascia il campo tra gli applausi del pubblico. Al 32’ Verso è costretto ad abbandonare il campo di gioco per infortunio (che non sembrerebbe grave), al suo posto Amendola. Dopo 5’ i biancoverdi guadagnano un calcio piazzato: Catania si incarica della battuta ma spedisce sul fondo. Nel finale, aumenta la tensione, cartellino rosso per Viscardi, allenatore del Rende. Nei minuti di recupero, assist di Colomino per Catania che, a tu per tu con l’estremo difensore biancorosso, sigla la rete del raddoppio. Dopo 5’ di recupero la partita termina tra gli applausi del pubblico di casa. Vittoria importante per la Vigor Lamezia che si porta a quota 22 punti e, momentaneamente, in terza posizione, in attesa delle gare di domani. Prossimo impegno per i biancoverdi – domenica 9 dicembre – sul campo del Brancaleone.

Il tabellino

Vigor Lamezia-Rende 2-0

Vigor Lamezia: Columbro, Villella, De Fazio, Calomino, De Nisi, Bilotta, Foderaro (Mascaro 10’st), Stranges (Silvagni 21’st), Catania (Giampà 49’st), Verso (Amendola 32’st), Percia Montani (Spanò 29’st). A disp. Mercuri, Fiorentino, Tutino, Gullo. All. Fanello

Rende: Martorelli, Aiello, Mazzotta, Marino, Novello, Fayoseh, Zicarelli, Gigliotti, Costanzo, Mosciaro, Riconosciuto. A disp. Senatore, Salvino, Stefano, Quintieri, Ciardullo, Bouvet, Spagnuolo, De Luca, Benvenuto. All. Viscardi

Arbitro: Bruno Rossomando (assistenti: Varacalli, Morabito).

Marcatori: Percia Montani (24’pt), Catania (48’st).