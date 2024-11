Un gremito Guido D’Ippolito fa da cornice allo scontro diretto tra Vigor Lamezia e Cittanova, gara valevole per l’undicesima giornata di campionato. Se da una parte i biancoverdi sono reduci dalla battuta d’arresto nel derby con il Sambiase, dall’altra il Cittanova è fresco di un sonoro 5-1 ai danni della Morrone.

Primo tempo

Dopo 9 giri di lancette, il primo squillo è di tinte biancoverdi: potente tiro di De Fazio ma un provvidenziale Stillitano spedisce in angolo. Al 12’ Cittanova pericoloso con Spano che in solitaria si addentra in area di rigole ma la palla finisce a lato di pochi metri. Un minuto più tardi occasionissima per i lametini: rasoterra di Catania – su cross di De Fazio dalla sinistra – che termina di poco a lato. Dopo soli 2’ i padroni di casa guadagnano un calcio piazzato: Curcio si incarica della battuta e spedisce direttamente in area ma la difesa ospite allontana di testa. Al 25’ si fa vedere ancora la formazione ospite con una palla pericolosissima che attraversa lo specchio della porta. Durante i 4’ di recupero, brivido per la squadra lametina: cross in area del Cittanova, sembrava che Columbro avesse bloccato la palla che però gli scivola, provvidenziale la respinta della propria difesa. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa, parte bene la Vigor Lamezia con un gran tiro di De Fazio che trova la pronta respinta di Stillitano. Al 6’ arriva la rete del vantaggio per i biancoverdi: assist da manuale di Verso, che dopo essersi abilmente liberato dalla marcatura avversaria, decentra sulla tre quarti mancina e serve Catania che di testa incrocia sull’angolino opposto. Per il resto del secondo parziale, poche emozioni ed azioni rilevanti. Un Cittanova che, nonostante una girandola di sostituzioni, non riesce ad accorciare le distanze al cospetto di una Vigor Lamezia che difende senza molte difficoltà il vantaggio. Dopo 8’ di recupero, la partita termina tra gli applausi del pubblico di casa. Una vittoria che non solo fa morale ma permette alla squadra guidata da Fanello di portarsi in terza posizione a 3 punti dal Soriano e a 5 dal Sambiase alla guida della classifica. Prossimo impegno per la compagine lametina, domenica 26 novembre, sul campo del Gioiosa Ionica.

Il tabellino

Vigor Lamezia-Cittanova 1-0

Vigor Lamezia: Columbro, Villella, De Fazio, Curcio, De Nisi, Bilotta, Bernardi, Foderaro (Calomino 27’st), Catania, Verso (Percia Montani 33’st), Silvagni (Amendola 37’st). A disp: Mercuri, Tutino, Mscaro, Fiorentino, Giampà, Chirico.

All: Fanello

Cittanova: Stillitano, Scarcella, Condomitti, Cianci (Denaro 39’st), Dascoli, Negro (Tapparello 49’ pt), Sapone, Zarich, Spano, Infusino (Buzzi 30’st), Ricciardi. A disp: Palumbo, Napoli, Condemi, De Paola, Buzzi, Rossi, Arietta. All: Nocera

Arbitro: Marco Calabrò (assistenti: Roberto Sciammarella, Marco Panetta).

Marcatori: Catania (6’st).