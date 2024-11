Altro importante segnale della Vigor Lamezia che torna da Bocale con altri tre punti preziosissimi e che consolidano il primato in classifica, ora a due lunghezze sulle inseguitrici, dopo il settimo turno del massimo campionato regionale.

Il club biancoverde, infatti, infila la sua terza vittoria consecutiva (peraltro senza subire gol). Dopo il primo tempo chiuso a reti bianche, nella ripresa ci pensa Condemi a sbloccare l'equilibrio con quello che sarà poi il gol-vittoria. Nervosismo nel finale, con parapiglia e conseguenti tre espulsioni: De Nisi per la Vigor Lamezia e Arribillaga e Cimino per il Bocale.

Le parole di Fanello

Ecco le dichiarazioni di Fanello nel post gara: «Sapevamo che affrontavamo una squadra organizzata e che sapeva il fatto suo. L'unico rammarico è di aver sbagliato troppi gol e, proprio a tal proposito, non possiamo permetterci di venire qui a Bocale e non fare la seconda rete dopo tutte le occasioni create. Dobbiamo imparare a chiudere prima le partite perché, se le lasciamo in bilico, nel corso dei novanta minuti può succedere di tutto».

Sulla polemica arbitrale: «All'inizio non avevo capito la natura delle proteste ma poi, parlando con il tecnico del Bocale, ho capito che era per l'anticipato triplice fischio. Purtroppo non so cosa dire se non mettermi nei panni del Bocale». E infine: «Sappiamo quale è il nostro obiettivo ma dobbiamo essere consapevoli che non esistono partite facili».