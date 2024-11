Nel massimo campionato regionale oggi in campo alle 15.30 il derby cosentino. Domani alle 14.30 il resto delle gare: le battistrada Gioiese e Reggiomediterranea giocheranno in casa con l’obiettivo di difendere il primato

Due squadre al comando nel campionato di Eccellenza e per entrambe un impegno casalingo da affrontare. La Gioiese, sconfitta a Rende sabato scorso, è chiamata a ritrovare la strada dei tre punti contro un Brancaleone che rappresenta pur sempre un ostacolo ricco di insidie. Ad aprile l'ottava giornata del massimo campionato regionale sarà però l’anticipo tra la Morrone e lo Scalea, una gara aperta a qualsiasi risultato. L'incontro di Cosenza si giocherà alle 15.30, a differenza delle gare di domani con il fischio d'inizio fissato alle 14.30.

Anche per la Reggiomediterranea il compito non sarà agevole, considerando la forza del Soriano e l’equilibrio che in questo campionato regna comunque sovrano. Va alla ricerca di conferme l’Isola Capo Rizzuto dopo aver conquistato una significativa affermazione a Scalea: per i giallorossi di Maiolo ecco il Gallico Catona alle prese con un derby da dimenticare.

Per la Promosport, rinfrancata dalla vittoria in coppa, ecco la trasferta di Acri, contro una squadra in crisi e penultima in classifica. La Paolana, anche'essa alle prese con un momento negativo, vuole abbandonare l’ultimo posto, ma per farlo deve imporsi contro uno Stilomonasterace in crisi di risultati.

Torna a giocare in casa il Bocale: la formazione di Pippo Laface è viva e vegeta e lo ha confermato nelle ultime gare, però questo Sersale è capace di tutto e va tenuto in debita considerazione. Il Gioiosa Jonica, sempre vittorioso con Galati in panchina, riceve un Rende rivitalizzato dalla bella vittoria ottenuta ai danni della Gioiese.

L'ottava giornata (30 ottobre 14.30)

Morrone-Scalea oggi 15.30

Bocale-Sersale

Acri-Promosport

Gioiese-Brancaleone

Gioiosa-Rende

Isola CR-Gallico Catona

Paolana-Stilomonasterace

Reggiomediterranea-Soriano