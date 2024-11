Solo sei giornate all'attivo ma con qualche embrionale gerarchia di classifica che sta cominciando a delinearsi. Il campionato di Eccellenza ritorna con un altro weekend incandescente e, probabilmente, con diversi bivi che potrebbero risultare già decisivi, in positivo o in negativo. Alcuni sono gli incroci di alta classifica interessanti, altri quelli che interessano la zona più calda. Come di consueto si inizia il sabato con l'anticipo di campionato, ecco dunque il programma.

L'anticipo

Ad aprire il settimo turno è Rossanese-Cittanova, match sicuramente dal difficile pronostico e tra due squadre che, nel corso della stagione, insidieranno il salotto playoff. La compagine rossoblù, innanzitutto, deve riscattare lo scivolone di domenica e, oltre a questo, vuole mantenere l'immacolato percorso casalingo che l'ha vista raccogliere tre vittorie su tre. Il Cittanova, reduce dal suo quarto risultato utile consecutivo, vuole tornare a correre dopo la beffa di settimana scorsa, quando è stata raggiunta al novantesimo. Quanto ai dati, la neopromossa di mister Aloisi è sicuramente quella che ha mostrato un calcio frizzante, come dimostra il fatto che la Rossanese è la seconda squadra che ha mandato più giocatori in gol finora (7) ed è anche tra le più prolifiche nel primo tempo.

Il programma della domenica

La straripante Vigor Lamezia, attualmente capolista virtuale in attesa che la Reggioravagnese recuperi la gara contro l'Isola Capo Rizzuto, non ha di certo l'intenzione di cedere la leadership. Proprio per questo la trasferta di Bocale non può avere margine di errore. Biancoverdi reduci dal tennistico 6-0 contro il seppur modesto Rende ma, oltre a questo, la squadra di Fanello inizia a primeggiare anche nelle statistiche: squadra più prolifica in casa (10), più prolifica in trasferta (5), quella che ha fatto più gol nei primi 10 minuti (3) e anche negli ultimi 10 minuti (10). Inoltre è la squadra che mandato più giocatori in gol (8). Numeri sicuramente importanti, ma la qualità era già nota, ma il Bocale non è di certo una squadra facile da affrontare e, a parte l'ultima sconfitta co ero gol fatti, nelle precedenti tre di gol ne aveva segnati otto. Torna in campo la Reggioravagnese dopo il rinvio del match per maltempo nel weekend scorso. I ragazzi di Misiti non avranno però un imegno facile dal momento che faranno visita a una Palmese ferita e che non vince da tre giornate ma, soprattutto, non segna da 270 minuti. Diverso il feeling con il gol per Puntoriere e compagni poiché la Reggioravagnese è innanzitutto quella che fa più gol nel primo tempo (7) ma, soprattutto, è quella che subisce meno gol in trasferta.

Un viaggio di quasi tre ore per il Praia Tortora chiamato alla trasferta di Ardore. Le Aquile di mister Criaco, inoltre, sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e, soprattutto, soffrono la carenza di gol (solo due fatti finora). La squadra tirrenica invece, reduce da tre vittorie consecutive, vuole continuare a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo rimanendo attaccata al secondo posto (attualmente distante solo un punto). Derby cosentino invece quello tra Rende e Paolana. Per i biancorossi esordio in panchina per mister Spinelli, chiamato alla complicata impresa di invertire una rotta al momento buia. Dall'altro lato c'è la formazione di mister De Domenico che vuole tentare l'assalto al secondo posto.

Si scontrano, appaiate a quota 10 punti punti, Brancaleone e Soriano in un match tutto intriso di rossoblù. Il calendario prosegue con Isola CR-Gioiese in una sfida che, probabilmente, è più delicata per la squadra viola. Circa 268 chilometri e intorno a tre ore di viaggio: è del Castrovillari la trasferta più lunga della giornata che andrà a fare visita al San Luca ultimo in classifica e ancora con il segno zero in classifica.

La settima giornata

Rossanese-Cittanova (sabato)

Ardore-Dgs PraiaTortora

Bocale-Vigor Lamezia

Brancaleone-Soriano

Castrovillari-San Luca

Isola Capo Rizzuto-Gioiese

Palmese-Reggioravagnese

Rende-Paolana

La classifica

Vigor Lamezia 14

ReggioRavagnese 13

Paolana 12

Praia Tortora 12

Cittanova 10

Soriano 10

Brancaleone 10

Rossanese 9

Isola CR 8

Palmese 8

Bocale 6

Castrovillari 6

Gioiese 5

Ardore 4

Rende 1

San Luca 0

(ReggioRavagnese e Isola una partita in meno)