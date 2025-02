Il tecnico delle Aquile reggine è soddisfatto per l’1-1 in casa dei tirrenici. Un punto che muove la classifica: «Adesso vediamo la salvezza diretta»

Un Ardore arcigno, cinico e solido quanto basta ritorna indenne dalla trasferta in casa del Praiatortora nella ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza e si porta dietro un punto importante che muove la classifica e, soprattutto, accorcia la forbice dalla salvezza diretta, distanze adesso tre punti. Una sola sconfitta nelle ultime sei uscite di campionato con le Aquile che passano in vantaggio con Sow poco prima dell'intervallo ma i padroni di casa, in inferiorità numerica, riescono a riprenderla con Puoli alla mezz'ora del secondo tempo.

Le parole di Criaco

Nel post gara, ai nostri microfoni, si è espresso il tecnico Alberto Criaco: «Arrivavamo da tre risultati utili consecutivi e da due pareggi importanti contro Reggioravagnese e Paolana, avendo racimolato cinque punti. Contro il Praiatortora si poteva sicuramente fare di più, poiché abbiamo avuto l'occasione del 2-0, ma il pari ce lo teniamo ben stretto. C'è anche da dire che alla vigilia del match avremmo firmato per il pari contro una grandissima squadra che gioca il miglior calcio del campionato. Vero, loro sono rimasti in inferiorità numerica ma per il potenziale che hanno possono metterti ugualmente alle corde. Noi abbiamo sbagliato la lettura difensiva sul gol, ma siamo orgogliosi del cammino che stiamo facendo. Abbiamo subito zero tiri in porta se non da calcio d'angolo, inoltre voglio sottolineare che ci mancavano tre giocatori titolari come Matic, Lorenzoni e Martino».

Continua la rincorsa dunque: «Noi rimaniamo sereni, basti pensare che fino a qualche mese fa eravamo a 11 punti dalla salvezza diretta e adesso siamo solamente a 3 punti. Tra quelle coinvolte nella zona salvezza siamo la squadra che sta facendo meglio, senza dimenticare che siamo tra le migliori difese del torneo»