È arrivato a dicembre dal Cutro, perché per uno dei tanti misteri del calcio, Ciccio Corapi aveva deciso di ripartire dalla Promozione. Una volta in Eccellenza, il centrocampista catanzarese ha ripreso a fare ciò che gli viene meglio, ossia disegnare geometrie in mezzo al campo. Una presenza determinante ai fini della salvezza, in anticipo, della Paolana, da ultima a ottava con Tony Lio in panchina, con il ds Samele e appunto con Ciccio Corapi lì nel mezzo. Prestazioni sempre eccellenti da parte dell’esperto centrocampista e un rendimento puntualmente elevato.

Di conseguenza in occasione della giornata numero 29 di campionato è proprio Corapi il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. A lui vanno i dieci punti che spettano al migliore di giornata ed è un passaggio obbligato, perché le prestazioni di Corapi sono state di un certo spessore. Se avesse iniziato la stagione in Eccellenza, probabilmente avrebbe lottato per il vertice. A questo punto resta però da vedere se è entrato nella Top Ten generale, la cui classifica verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su LaC Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su lacplay.it si possono invece rivedere tutte le puntate.

Nella giornata numero 29 sul podio della classifica dei migliori finiscono altri due calciatori spesso determinanti e spesso apparsi nella Top Ten di Zona D. Stiamo parlando di Saverio Staropoli, centrocampista della Gioiese, fra poco alle prese con il Torneo delle Regioni, e con Luigi Le Piane, centravanti del Rende, squadra in salvo anche grazie alle sue reti ed al suo contributo notevole in termini di esperienza. Entrambi, fra l’altro, sono da tempo presenti nella Top Ten generale.

Scorrendo la graduatoria dei migliori del 29° turno, ecco Francesco Stillitano, estremo difensore dello Stilomonasterace: per diverso tempo è stato il leader della classifica generale e comunque il fatto di essere menzionato spesso nella Top Ten dei migliori testimonia ancora di più la stagione sopra le righe del portiere reggino. Bene anche Spanò della Gioiese e pure in questo caso parliamo di un calciatore più volte presente nella Top Ten, come Franza del Rende e Nucera del Brancaleone, nuovamente segnalati e scelti fra i più bravi e quindi con un rendimento puntualmente costante ed elevato. Infine, ecco Nesticò del Sersale, Vitale della Promosport e Tromba del Gioiosa Jonica: per tutti e tre un buon periodo di forma.