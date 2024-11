In attesa dei botti di mercato, nel massimo campionato regionale lo Stilomonasterace è tra le società più attive. Novità in arrivo anche per la Paolana che potrebbe annunciare a breve il nuovo allenatore

Le ufficialità nel mercato di Eccellenza sono poche con i botti di mercato che sono attesi nei prossimi giorni. Il Città di Acri, che si appresta ad essere ai nastri di partenza del massimo campionato di calcio regionale, dopo la fusione con il Belvedere, ha in programma una riunione pubblica nella serata di venerdì all’interno dello stadio comunale. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione societario e per iniziare a programmare la campagna acquisti. Tra le conferme, oltre agli ormai noti Zangaro, Granata, Luzzi e Petrone, potrebbero esserci anche quelle dei difensori Paolo Perri e Renato Mancino. A centrocampo si attende il ritorno di Andrea Sposato, mentre in porta il nome nuovo potrebbe essere quello di Francesco Vulcano dalla Rossanese.

Movimenti in ingresso per il Soriano che dopo aver annunciato Francesco Marasco come nuovo allenatore ha visto il ritorno dell’esterno Costantino Chiarello. Dal Filogaso arrivano invece Alessio Macrì, Gabriele Macrì e Salvatore Barbieri. Conferma tra i pali per il Sersale che ha annunciato il rinnovo con l’esperto portiere Paolo Parrottino. In giallorosso anche il difensore classe 2001 Angelo Menniti. Tra le formazioni più attese del campionato c’è il Locri. La squadra del “cavallo alato” ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Axel Romero dal San Luca, mentre a centrocampo ecco l'esperto Giuseppe Sapone.

Novità attese anche dalla Paolana. La società tirrenica in questi giorni dovrebbe ufficializzare l'organigramma mentre per quanto riguarda il mercato è atteso nelle prossime ore l'annuncio dell'allenatore. Si parla di un profilo giovane ma che ha già avuto esperienze su panchine di Eccellenza e di Serie D. In porta dovrebbe arrivare il classe '84 Francesco Ramunno, conteso anche da Acri e Scalea. Ancora nessuna novità, proprio in casa Scalea per quanto riguarda il discorso allenatore. Gregorace non è stato al momento confermato mentre potrebbe restare l'attaccante Attilio Angotti, che nelle scorse settimane pare abbia avuto contatti con la Vigor Lamezia, prima delle dimissioni di Saladini. Ecco dunque che la trattativa potrebbe essere saltata.

Tanti nuovi arrivi per lo Stilomonasterace. In ingresso l'attaccante Giuseppe Papaleo, il classe 2003 Bruno Ollio, Francesco Nesci e Giuseppe Riitano.