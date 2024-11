Erano entrambi ancora a secco e guarda caso si sono “svegliati” nella stessa giornata, entrambi con una doppietta, decisiva per la vittoria delle rispettive squadre. Alessio Colosimo e Nico Spanò hanno messo la firma sui successi di Promosport e Gioiese. Nella Top Ten relativa alla 6ª di campionato, il primo posto, che regala dieci punti, va però ad Alessio Colosimo, il quale è stato “costretto” a reggere il peso dell’attacco lametino dopo i ko di Umbaca, Angotti e Koné. È lui allora il migliore nella classifica di rendimento della sesta giornata, redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Due reti e Promosport corsara a Paola, per rialzarsi dopo il ko interno del turno precedente.

Alle sue spalle, come si diceva, ecco Nico Spanò, centravanti di una Gioiese adesso capolista solitaria del campionato, con cinque vittorie su sei. Anche lui era ancora a secco e pure lui si è “svegliato” con una doppietta. A completare il podio c’è Adam Khanfri del Gioiosa Jonica, in grado di dispensare assist ai compagni, con i biancorossi al secondo successo di fila con il nuovo allenatore Galati in panchina.

Fra i migliori di giornata il difensore Calarco del Gallico Catona e il dinamico Puntoriere della Reggiomediterranea: entrambi hanno avuto un buon avvio di stagione e il rendimento è puntualmente elevato. Al riguardo, crescono le quotazioni di Ientile, giovane centravanti del Gioiosa Jonica a segno per la seconda giornata di fila. Bene anche Cataldi dell’Isola Capo Rizzuto, Staropoli della Gioiese, Sidoti del Rende e Sapone del Bocale. Venerdì sera alle 22, nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Eccellenza dopo i primi sei turni di campionato.