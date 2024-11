Cinquantacinquesimo anno consecutivo di tesseramento per il calciatore di Diamante che è entrato in campo negli ultimi minuti di Sambiase-Scalea tra gli applausi dello stadio Renda

Angelo Ricca conquista un altro record della sua lunghissima carriera calcistica. Il 68enne di Diamante ha esordito in Eccellenza con lo Scalea entrando in campo nei minuti finali della gara tra Sambiase e Scalea con la maglia biancostellata. Una giornata da ricordare per l'eterno "giovane" che continua a macinare record su record nella categorie dilettantistiche calabresi.

Record di longevità

Ricca ha collezionato quest'anno il suo 55° anno consecutivo di tesseramento. Nella sua lunga carriera gli mancava però l'Eccellenza, avendo disputato almeno un minuto in tutte le categorie dalla D alla Terza Categoria. Con quella di ieri Ricca è arrivato a più di 1200 presenze, dal 1970 al 2024. La sua prima squadra è stata la Juventina di Diamante. Poi ha giocato con il Praia fino in Serie D dal 1971 al 1979. Da lì ha militato praticamente con tutte le squadre dell'Alto Tirreno cosentino: Belvedere, Scalea, Diamante, Tortora, Sapri, Maierà, Grisolia. Nel 2019 Ricca è salito alla ribalta delle cronache nazionali visto che è stato ospite a "Quello che il calcio". Il diamantese lo scorso Natale ha avuto anche l'onore di avere una statua realizzata a San Gregorio Armeno come calciatore più longevo d'Italia.