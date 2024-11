Il tecnico giallorosso dopo il match della nona giornata: «La squadra era un po' stanca, ma prima del gol di Lentini abbiamo avuto altre occasioni per andare in vantaggio»

Prosegue il buon momento dell'Isola Capo Rizzuto che, nel nono turno del campionato di Eccellenza, batte il Cittanova e sale a quota 15 punti, proprio a ridosso della zona playoff. Partita, come da pronostico, bloccata tra le due compagini giallorosse e, di fatti, l'equilibrio è durato fino all'ottantesimo quando, cioè, l'attaccante Lentini timbra quello che sarà il gol-vittoria per gli isolani. Un tour de force terminato nel migliore dei modi dunque, anche perché la squadra di Gregorace ha giocato tre volte in questa settimana, comprese due trasferte abbastanza lontane.

Le parole di mister Gregorace

Intervistato ai nostri microfoni subito dopo il match, ecco le parole di mister Gregorace: «Stiamo facendo bene, anche se stiamo raccogliendo meno di quanto dovremmo ma, oggi, siamo stati bravi a portare tre punti a casa che era la cosa che ci interessava maggiormente, soprattutto dopo la gara di mercoledì contro la Reggioravagnese dove siamo stati ripresi allo scadere e peraltro da un gol in fuorigioco. Arrivavamo da due partite in tre giorni e, tra minuti e tra viaggi, la squadra era un po' stanca ma devo dire che oggi ha meritato di vincere. Prima del gol di Lentini avevamo avuto altre occasioni per passare e poi, dopo il vantaggio, ne abbiamo creato altre due clamorose. Chiudiamo al meglio questo tour de force». Soprattutto dopi i risultati maturati oggi, le carte si sono nuovamente rimescolate, così come le gerarchie: «Questo è un campionato molto equilibrato - continua Gregorace - e quindi l'Isola Capo Rizzuto può dire la sua ma onorando gara dopo gara. Alla fine si tireranno le somme. Io voglio innanzitutto che i ragazzi diano il massimo in campo, poi sarà quest'ultimo a sancire se meriteremo qualcosa di più importante».