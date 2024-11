«Pluri campionessa di Judo, apprezzata e conosciuta in tutto il mondo nel suo settore, ha accettato con entusiasmo questa nuova sfida: "Lo sport mi ha dato tanto, ora lo sport mi chiede una mano e non posso dire di no". Questa mattina - continua la nota - il neo presidente, con una delegazione del nuovo organigramma che sarà ufficializzato a breve, si è recata in Comune per un saluto al Sindaco Maria Grazia Vittimberga, che fino a ieri ha gestito il titolo della società, alla presenza dell'assessore allo sport Salvatore Friio e del presidente del Consiglio Luigi Rizzo». Ed in conclusione: «Isola Capo Rizzuto è in mano alle donne, e non c'è cosa più bella per un territorio come il nostro che ha voglia di rialzarsi e ripartire».