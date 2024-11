Una partita inizia bene e poi, nella seconda metà della prima frazione, il ribaltone che costringe l'Isola Capo Rizzuto a tornare a casa con un pugno di mosche in mano. La squadra di mister Gregorace infatti, esce sconfitta sul campo del Praia Tortora eppure, come detto, l'inerzia era a favore dei giallorossi grazie al gol, dopo due soli minuti, di Lettieri. Al quarto d'ora però ecco il pareggio di Rivadero con quest'ultimo che, alla mezz'ora, la ribalta completamente. Isola Capo Rizzuto che rimane a quota 11 punti e mercoledì c'è il recupero del match contro la Reggioravagnese.

L'analisi di Gregorace

Della sfida ne ha parlato, nel post gara, il tecnico Saverio Gregorace: «Siamo partiti bene trovando subito il vantaggio ma poi abbiamo sbagliato il raddoppio, in seguito abbiamo commesso due errori in poco tempo e ultimamente ci sta accadendo spesso. Dopo che subiamo il primo gol prendiamo anche il secondo e, sicuramente, non mi piace l'atteggiamento in campo di qualcuno. Dispiace aver incassato due reti nonostante il Praia Tortora non ci abbia mai messi sotto, ma è stata solo sufficienza nostra. Il calcio comunque è fatto di episodi e stavolta sono andati a favore degli avversari».

E ancora: «A volte pecchiamo di nervosismo e questo sta a me poi parlarne con i ragazzi perché, quando sei sotto di un gol, devi pensare a giocare e portare a casa il risultato invece di cadere in provocazione come ha fatto qualcuno. Molti non hanno ancora capito la difficoltà di questo campionato. Rimaniamo con i piedi per terra».