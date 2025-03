Una partita a scacchi sapientemente giocata da mister Saverio Gregorace e infine vinta. Torna con tre punti pesanti l'Isola Capo Rizzuto dalla trasferta in casa del Cittanova, nell'anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza. Il club giallorosso torna innanzitutto a vincere in trasferta dopo quasi due mesi (dal 12 gennaio) e rinnova l'assalto alla griglia play off agganciando momentaneamente il Soriano al quinto posto a quota 41 punti. Secco 1-3 con Cubillas che apre le danze con un freddo tap in area piccola, poi le due perle firmate da Gassama e Konè (splendido tiro a giro) che regalano il successo alla squadra di Gregorace.

Gregorace traccia la strada

Proprio il tecnico giallorosso, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso nel post partita: «Siamo partiti a rilento per via di alcune scelte che ho fatto, dal momento che ho messo Leone arretrato e Cubillas come quinto. Col passare dei minuti abbiamo capito l'effettiva forza dell'avversario e così abbiamo cercato di prendere campo. Dopo il salvataggio sulla linea di Malich, infatti, non abbiamo più rischiato nulla».

Ancora una volta una prova largamente sopra la sufficienza per i due nuovi attaccanti, Gassama e Konè: «Abbiamo fatto delle attente valutazioni su questi due ragazzi. Gassama è la prima volta che gioca in Italia e sta ancora imparando la lingua, ma si sacrifica tanto e ha voglia di fare, inoltre sa attaccare bene la profondità come si è visto in occasione del gol. Koné, invece, conosce bene questo campionato e ci sta dando una grossa mano».

Non è ancora stato fatto nulla però, anche perché la lotta ai play off è serratissima: «Io penso che per decidere la griglia - continua Gregorace - ci vorranno ancora altre due partite, quantomeno per capire chi può andarci e chi rischia di rimanere fuori. In ogni caso penso che la soglia per raggiungere i play off sia di 50-51 punti. In queste ultime sei partite però ci sono ancora tanti scontri diretti e noi dobbiamo innanzitutto sfruttare le partite casalinghe. Se riusciamo a fare altri nove punti, penso che avremo buone possibilità di entrare nei primi cinque posti».