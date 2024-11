Dopo un'estate caratterizzata da qualche turbolenza societaria, il Rende è pronto a ripartire, e lo fa affidandosi in panchina a Paolo Gallo. Il nuovo allenatore biancorosso, con un passato da bomber di razza in Eccellenza, ha dunque l'occasione di cimentarsi nel massimo campionato regionale dopo le esperienze in Prima Categoria con il Sambiase per due stagioni e con il Real Pizzo nello scorso torneo.

Per Gallo il debutto sulla panchina biancorossa è avvenuto domenica scorsa in casa della Soccer Montalto. Una sconfitta per 2-1 ma non dal sapore amaro, considerando infatti un organico giovane e totalmente in fase di costruzione. Basti pensare che il tecnico del Rende, per sopperire alle mancanze difensive, contro la Soccer è stato costretto a inventarsi letteralmente la formazione, adattando ad esempio l'attaccante (e capitano) Momo Alassani a difensore.

Ecco dunque uno dei motivi per cui da una sconfitta Gallo raccoglie comunque indicazioni positive: «Sono più che soddisfatto - dice ai nostri microfoni -. Siamo partiti in ritardo per via delle note vicende societarie estive - afferma il neo allenatore del Rende -. Il nostro mercato stenta per il momento a decollare, ma a breve ci saranno nuovi innesti». E ancora: «Ad oggi, però, posso solo che essere soddisfatto di quello che si sta facendo. Questa è una squadra con tanti ragazzi di prospettive e tutti si stanno mettendo a disposizione. Basti pensare che contro la Soccer molti di loro hanno giocato fuori ruolo, per questo devo ringraziarli».

Le motivazioni di Gallo sono dunque alte, così come la voglia di fare bene: «Sono felice perché alleno una delle società più blasonate della Calabria - afferma -. Indossare lo stemma del Rende è un orgoglio per me. Questa è una società storica che tanto blasone. Tutti noi quest'anno dobbiamo solo essere orgogliosi di portare in giro per la Calabria i colori e la tradizione biancorossa».

Il tecnico del Rende fa poi una considerazione sulle squadre che secondo lui possono puntare al salto di categoria: «Tre, quattro squadre sono candidate a fare un campionato importante. Io vedo tra le favorite Vigor Lamezia, Palmese e Soriano». E per quanto riguarda il campionato dei biancorossi: «Noi, invece, - dice in conclusione l'allenatore del Rende - dobbiamo cercare di raggiungere la salvezza anche all'ultima giornata e sono sicuro che anche grazie agli innesti che arriveranno e al lavoro della società riusciremo a mantenere la categoria».