In occasione dell’ultima giornata di campionato, la classe operaia va in paradiso. Il migliore della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, è infatti Rocco Papaleo, un vero e proprio jolly dello Stilomonasterace. Utilizzato prettamente sull’esterno, nel corso della sua carriera ha dimostrato di saper ricoprire diversi ruoli, sempre con un certo profitto. E allora, in occasione del turno conclusivo, ecco un doveroso omaggio per un calciatore in grado puntualmente di fare la propria parte, al servizio di una squadra, quella di Alessandro Caridi, capace di chiudere la stagione ad una onorevolissima settima posizione. Ventisette le presenze stagionali di Rocco Papaleo, per un rendimento puntualmente elevato.

Ed a proposito di rendimento, la Top Ten premia proprio la continuità delle prestazioni e ovviamente non si fa condizionare dai risultati dell’ultima giornata, visto che molte gare sono state giocate con una certa spensieratezza, tipica del finale di stagione. In seconda posizione, pertanto, ecco Valentino Azzinnaro della Paolana, non tanto per le tre reti siglate ad Isola, bensì per aver dato vita ad una annata sicuramente di rilievo, nella quale ha offerto un contributo fondamentale per la risalita della squadra del Tirreno. A completare il podio un premio per il giovane Mattia Sofrà, classe 2005, impegnato con il Gallico Catona a cercare la salvezza tramite i play out. Ma uno della sua età e del suo valore quest’anno avrebbe dovuto farsi le ossa in Serie D.

Fra i migliori della trentesima giornata ecco Gigi Le Piane del Rende e Francesco Stillitano dello Stilomonasterace, spesso e volentieri presenti nella classifica dei migliori e da tempo presenti anche nella graduatoria generale. Per entrambi un campionato di spessore. A seguire Scozzafava della Promosport, Ientile del Gioiosa Jonica, Leto dell’Isola Capo Rizzuto: per tutti e tre una stagione positiva. A chiudere Lavrendi del Gallico Catona e Merante del Sersale.