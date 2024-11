Il passato parla per lui. Il presente dice che Gerardo Strumbo è uno dei migliori difensori del campionato. E nel momento in cui ci si congeda dalla stagione regolare, diventa d’obbligo collocare il centrale del Sambiase in vetta alla Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Nella 30esima giornata di Eccellenza molte sono state le classiche partite da “fine stagione” e quindi il Sambiase non ha dovuto faticare più di tanto per avere ragione di uno Scalea con la testa già rivolta ai play out. Ma nel momento in cui la Top Ten va in archivio, ci è sembrato giusto dedicare la prima posizione di giornata a un calciatore capace di fare la differenza in campionato e di mettere la propria firma su un primato storico di imbattibilità, arrivato a ben 1180 minuti. Nell’anno in cui il Sambiase ha scritto la storia e firmato nuovi record, Gerardo Strumbo nel cuore della difesa giallorossa ha rappresentato un solido pilastro. Ha ringhiato sulle caviglie avversarie, ma senza esagerare: ha saltato solo una gara per squalifica, a dimostrazione ulteriore di essere un centrale difensivo efficace, ma pulito negli interventi. Deciso, ma anche scaltro, determinato, ma non eccessivamente cattivo. Ha guidato il reparto, ha fatto da scudo protettivo e ha disputato una gran bella stagione, nella quale merita solo tanti applausi. Per lui 29 presenze in campionato, altro esempio di solidità. E nel conto ci vanno anche i suggerimenti per i compagni, la carica messa in campo e nello spogliatoio.

Nell’ultima Top dell’anno premiamo quindi la fantasia di Militano della Palmese e di Umbaca del Sambiase. In tutta la stagione hanno garantito fantasia e incisività e in occasione della giornata conclusiva hanno pure lasciato il segno. Con entrambi si va sul sicuro. Obiettivi differenti, posizioni di classifica distanti, ma medesima qualità sotto molteplici aspetti.

Già che ci siamo, Petrone della Dgs Praia Tortora e Alegria del Bocale si sono congedati segnando e entusiasmando. La compagine tirrenica è quinta in classifica: davvero tanta roba per una matricola, mentre la squadra reggina lascia agli archivi la conquista della Coppa Italia e il miglior piazzamento di sempre in Eccellenza. Entrambi si sono fatti apprezzare, con Petrone che dalla mattonella preferita disegna traiettorie imprendibili e Alegria diventato ben presto uno dei centravanti più forti del torneo.

Nella classifica dei migliori, ennesima presenza per Marco Condemi: in ogni gara ha trovato sempre e comunque il modo per lasciare il segno, sotto forma di gol, assist, rigore o punizione procurati. Un fuoriclasse, il migliore talento in circolazione. Una stagione super la sua, con un rendimento elevatissimo. Infine un premio alla costanza, la quantità e la solidità di Sapone, anche lui del Cittanova, Bene in ultimo Maesano dell’Isola e Simone Galletta del Brancaleone.