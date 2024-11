Una nuova giornata da protagonista e un’altra settimana in vetta alla Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Continua il momento felice di Santiago Mateucci, attaccante dello Stilomonasterace, autore di un poker di reti a Scalea: per lui sei centri nelle ultime due giornate e il vertice della classifica marcatori del campionato di Eccellenza con 10 gol, assieme a Fioretti. Il momento di grazia del centravanti argentino si nota anche in termini di graduatoria dello Stilomonasterace: nove punti in tre giornate per la formazione allenata da Ciccio Galati, che ha trovato in Mateucci (di rientro in gialloblù dopo la breve esperienza a Gioia Tauro) il goleador che serviva per diventare pienamente competitivo.

In Eccellenza quindi è Mateucci il personaggio del momento ed è sempre Mateucci il leader settimanale della classifica di rendimento, davanti a due calciatori di esperienza, sempre in grado di mettersi in mostra in questo torneo. Si tratta di Salvatore Scoppetta, difensore del Bocale, arrivato a mettere peso e sostanza nella retroguardia dei reggini, e di Attilio Angotti, già decisivo con la maglia della Paolana: tre gol in due gare e sei punti per i tirrenici, sempre più competitivi per la salvezza.

Scorrendo la graduatoria dei più bravi, troviamo la vitalità di Alvarez della vice capolista Soriano, uno dei tanti acquisti azzeccati da parte del dg Varrà, e il dinamismo di Alan Bert, centrocampista della Dgs Praia Tortora, terza forza del torneo. Bene anche Valentino Frasson del Sambiase: ogni volta che Morelli lo chiama in causa, il giovane difensore classe 2003 (che ha estimatori nei professionisti) risponde sempre alla grande. La rete di Beceiro non è servita al ReggioRavagnese per uscire indenne da Sambiase (dove la squadra di Misiti ha dato conferma dei propri mezzi), ma il centravanti dimostra di avere una costanza di rendimento, anche in chiave realizzativa, che diventa necessaria per apparire spesso nella Top Ten di Zona D.

Concludono la classifica dei migliori di giornata Alegria del Bocale, Coluccio dello Stilomonasterace e Condemi del Cittanova. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) del torneo di Eccellenza per quanto riguarda il rendimento.