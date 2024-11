Due reti per sognare una salvezza che è sempre alla portata. Il Sersale che parte dal basso per conquistare la permanenza in Eccellenza, si affida alle magie del suo fantasista. Matteo Nesticò è stato il protagonista della vittoria dei giallorossi contro il Bocale e allora il fantasista catanzarese è il leader nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. I dieci punti del migliore di giornata spettano così a Nesticò, il quale precede in questa classifica parziale il difensore Davide Cassaro, all’ennesima gara da protagonista e puntualmente presente nella Top dei più bravi. Quindi, a chiudere il podio, ecco Daniele Panetta, dinamico centrocampista del Gioiosa Jonica.

Fra i più bravi del 23° turno ci sono quindi Staropoli della Gioiese e Nucera del Brancaleone, altri due calciatori spesso e volentieri menzionati fra i più bravi di giornata. A seguire Novello del Rende, Morabito della Reggiomediterranea, Calivà del Gallico Catona, Leto dell’Isola Capo Rizzuto e Giuseppe Papaleo dello Stilomonasterace. La Top Ten generale del torneo di Eccellenza verrà resa nota venerdì sera alle 22.30 nel corso della trasmissione Zona D in onda su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).