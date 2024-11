Non è stato facile scegliere il migliore della 20ª giornata nel campionato di Eccellenza. Misuri della Morrone, Stillitano dello Stilomonasterace e Salvador della Reggiomediterranea avrebbero meritato tutti e tre i 10 punti che vanno al migliore di ogni singolo turno, secondo la classifica redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Alla fine la scelta è ricaduta su Niccolò Misuri, protagonista assoluto nell’esaltante vittoria della Morrone in casa dell’Isola Capo Rizzuto. Il centrocampista della squadra cosentina è così il leader della giornata numero 20, davanti a Francesco Stillitano, estremo difensore dello Stilomonasterace, il quale però sorride per altri motivi, come vedremo fra poco. Intanto qui va elogiato per quello che ha fatto a Gioia Tauro, dove con le sue parate ha impedito alla capolista di vincere l’ennesima partita. A completare il podio di giornata c’è quindi Benjamin Salvador, attaccante della Reggiomediterranea, fra i protagonisti di quella bella partita che si è disputata a Valanidi tra la squadra amaranto e il Brancaleone.

Tra i più bravi della ventesima giornata, ecco anche Curcio della Gioiese, presente spesso e volentieri in questa rubrica, davanti a Colosimo della Promosport e a Le Piane del Rende, i quali conquistano punti utili pure nella graduatoria generale. A seguire troviamo Ientile del Gioiosa Jonica, Leto dell’Isola Capo Rizzuto, Macrì del Soriano e Montero del Brancaleone.

La graduatoria generale

Francesco Stillitano

Arrivati a due terzi del torneo, diamo quindi uno sguardo alla classifica completa, ovviamente relativamente ai primi dieci. In Eccellenza la Top Ten di Zona premia il rendimento di Francesco Stillitano, portierone dello Stilomonasterace, il quale continua a comandare e tenta anche l’allungo, con i suoi 54 punti.

A seguire c’è Curcio della Gioiese con 43 punti, mentre il podio è completato da Nucera del Brancaleone con 39 punti. In quest’ultimo caso si tratta di un attestato personale, ma da condividere anche con una squadra che sta facendo benissimo.

Nella Top Ten generale troviamo quindi Tormann del Soriano con 33 punti e Cassaro dello Scalea con 32. C’è quindi un altro portiere, ossia Franza del Rende con 31. A quota 30 un terzetto formato da Colosimo della Promosport, Merante del Sersale e Le Piane del Rende. Chiude la Top Ten di Zona D Staropoli della Gioiese con 29 punti.