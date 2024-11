È il suo momento. È il momento di Alfredo Trombino. L’attaccante della Morrone, classe 1997, è salito alla ribalta in questa prima fase di stagione. La tripletta all’Acri di domenica scorsa, la prima siglata in Eccellenza, testimonia l’ottimo stato di forma del centravanti cosentino, autentico trascinatore della squadra di Infusino.

Ospite della trasmissione “Zona D”, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, il centravanti della Morrone si è detto contento di quanto fatto finora, dividendo però i meriti di questo exploit con i compagni «perché è anche grazie a loro, al lavoro settimanale e alle indicazioni del tecnico se le cose stanno andando bene».

Numeri alla Cristiano Ronaldo

A leggere le cifre, sembra di trovarsi dinanzi al Ronaldo dei tempi d’oro. Fra campionato e coppa Alfredo Trombino ha segnato 11 reti nelle 10 gare che ha disputato, ma non è rimasto sempre in campo. Fra sostituzioni fatte e avute ha giocato per un totale di 777 minuti. Questo significa che l’attaccante della Morrone segna in media una rete ogni 70 minuti.

L’assalto al Gallico Catona

Domenica una sfida esterna per la Morrone, che ha segnato 8 reti negli ultimi 180 minuti. Il team di Infusino, che ha il miglior attacco del torneo (17 reti) farà visita al Gallico Catona, che ha invece una delle migliori difese del torneo, con tre gol al passivo. «Sarà dura, contro avversari scafati e una squadra tosta e compatta. Noi sappiamo consapevoli di dover fare una grande partita per ottenere un risultato positivo. Stiamo lavorando come sempre di buona lena. Vogliamo continuare a divertirci – ha concluso Alfredo Trombino - sapendo che le difficoltà non mancano in un torneo molto competitivo».