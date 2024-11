Un piccolissimo periodo di (ri)ambientamento per poi ritornare a macinare gioco e vittorie. La Vigor Lamezia consolida la vetta in classifica nel massimo campionato regionale trovando tre punti pesantissimi in casa del Bocale. E poi l'acuto del Praia Tortora in casa dell'Ardore che vale il secondo posto e il rallentamento della Reggioravagnese sul campo della Palmese, con gli amaranto che possono ancora essere potenzialmente primi vincendo il match da recuperare contro l'Isola Capo Rizzuto. Insomma, il trailer del settimo turno di Eccellenza è alquanto intenso.

Di conseguenza, anche questa settimana è stato difficile comporre il podio settimanale, ovvero il format della redazione sportiva di LaC News24 che premia i tre migliori giocatori della settimana con il seguente criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto; 4 punti per il terzo posto.

Il podio della settima giornata

In una giornata ricca di colpi di scena, il primo posto del podio stavolta lo occupa Giorgio Morabito e i suoi guantoni in difesa della porta del Brancaleone. Già per l'ex portiere della Reggioravagnese salva letteralmente il risultato, nello 0-0 casalingo maturato contro il Soriano, neutralizzando un calcio di rigore nei minuti finali al centravanti Beceiro, peraltro suo ex compagno di squadra proprio alla Reggioravagnese. Una parata che vale oro e che evita la beffa ai Leoni rossoblù ma, soprattutto, testimonia le indiscutibili qualità di questo giocatore ormai da anni nell'élite del calcio dilettantistico calabrese.

Da ex ad attuali giocatori. Già perché nel secondo posto del podio c'entra ancora la Reggioravagnese poiché, a prendersi i sette punti, è il capitano Consalvo Cordova. La squadra amaranto fa 2-2 in casa della Palmese ma, ancora una volta, deve ringraziare il suo giocatore più significativo che, da difensore quale è, si sta scoprendo goleador in questo avvio di stagione ma, soprattutto, ago della bilancia della formazione di Misiti.

Al terzo posto spicca (ancora una volta) Nicolas Maitini che rientra nella top 3. Il centrocampista del Praia Tortora timbra infatti la pesante vittoria esterna in casa dell'Ardore e regala di fatto il secondo posto alla formazione tirrenica che ora ha tutto il diritto di sognare.