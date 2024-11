Le partite del 24esimo turno del massimo campionato di calcio regionale si sono giocate nel pomeriggio di oggi. Nell'anticipo giocato ieri a Scalea, la capolista Locri ha battuto per 2-0 la formazione tirrenica guidata da Saverio Gregorace, un successo che ha permesso alla squadra allenata da Renato Mancini di compiere un'ulteriore passo verso la promozione in Serie D. Non si è giocata invece, la sfida tra il Boca Nuova Melito e l'Acri: sette casi di positività al Covid nel gruppo reggino ha costretto il Cr Calabria al rinvio del match. Ecco di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma per domenica 20 marzo.

Risultati 24esima giornata

Scalea-Locri 0-2 (ieri)

Boca Melito-Acri RINVIATA PER COVID

Bovalinese-Soriano 1-2

CotroneiCaccuri-Roccella 4-0

Gioiosa J.-Sersale 1-2

Isola CR-Gallico Catona 2-4

Morrone-Paolana 1-1

Reggiomediterranea-Stilomonasterace 1-2

Prossimo turno (20 marzo)

Acri-Reggiomed.

Gallico Catona-Boca Melito

Locri-Gioiosda J.

Paolana-Bovalinese

Roccella-Morrone

Sersale-CotroneiCaccuri

Soriano-Isola CR

Stilomonasterace-Scalea