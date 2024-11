I reggini espugnano 4-2 il campo di Cosenza. Vittoria in trasferta anche per il Boca Nuova Melito di mister Pippo Laface che batte 1-0 la Bovalinese

Si sono giocate oggi pomeriggio Morrone-Reggiomediterranea e Bovalinese-Boca Nuova Melito, le due partite valevoli per la 15esima giornata del campionato di Eccellenza e rinviate a causa del Covid lo scorso 6 gennaio.

A Cosenza, la Morrone cede ai reggini per 4-2. Gli ospiti passano dopo pochi minuti con il gol di Mazieres e trovano il raddoppio con Verduci. Il match della squadra cosentina viene riaperto dal solito Trombino che accorcia le distanze e segna la sue 24esima rete in campionato. L'attaccante spreca però poco dopo un calcio di rigore, bravo il portiere Morabito a salvare il risultato. Nella ripresa la Morrone il gol del pari lo trova grazie ad una sfortunata autorete del reggino Mazieres, ma la squadra ospite e brava subito a riportarsi in vantaggio con Puntoriere, che a 5 minuti dal termine trova anche il definitivo 4-2 in trasferta.

Vince fuori casa anche il Boca Nuova Melito. La squadra allenata da Pippo Laface vince ad Ardore contro la Bovalinese, conquistando 3 punti di platino per la corsa verso la salvezza. Una vittoria di misura decisa dal gol al 7' della ripresa messo a segno da Giorgiò, ottimamente servito da Bianchini. Con la vittoria il Boca Melito scavalca in classifica il Gallico Catona e aggancia il Cotronei Caccuri, portandosi dunque ad una sola lunghezza dalla zona salvezza.

La classifica dopo 18 giornate