Le nostre indiscrezioni di qualche giorno fa, sui probabili casi di positività al Covid nel Locri, trovano conferme con una breve nota che il club reggino ha diffuso pochi minuti fa sulla propria pagina facebook. Sono addirittura sei (e non quattro) i positvi al virus nella rosa degli amaranto. Problemi di organico, dunque, per mister Renato Mancini in vista del settimo e ultimo turno della regualr season contro il Soriano e di conseguenza anche in ottica play off.

Il comunicato

«Ac Locri comunica che in settimana sono stati eseguiti dei giri di tamponi, sia antigenici che molecolari. L'esito ha determinato sei positività. Sono state attivate tutte le procedure del caso e contestualmente si comunica come la partita in programma domenica, contro il Soriano, si disputerà regolarmente».