Il suo compito principale è quello di non far segnare gli attaccanti avversari. Poi, già che si trova, magari piazza qualche gol pesante, anche perché il Brancaleone di Alberto Criaco è una squadra che sulle palle inattive (e non solo) fa la differenza. Al di là delle prodezze sotto porta, anche quest’anno la Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, registra spesso, nella graduatoria dei migliori, la presenza di Carmelo Nucera. Un calciatore che parla poco, ma che risponde con i fatti. Un difensore non molto reclamizzato, ma parecchio redditizio. Uno che ha tante cose a cui pensare e poi, una volta con la maglietta indosso, si getta anima e cuore al servizio dei compagni e della propria squadra, che nella circostanza è il solito “rognoso” Brancaleone, avversario veramente difficile da affrontare.

Nella nona giornata di campionato Carmelo Nucera è così il leader della classifica di rendimento, precedendo Crucitti del Sambiase, elemento che fa la differenza in questa categoria e che, fra l’altro, sta iniziando a girare come si deve. A completare il podio ecco Giorgetti del Soriano, un difensore che si sta dimostrando via via sempre più affidabile. Decisamente un bel terzetto per la Top Ten di Eccellenza.

Nella nona di campionato, ecco quindi una menzione per Condemi del Cittanova, il quale ritorna così a far punti dopo un brillante avvio. A seguire ci prende gusto Beceiro del Reggioravagnese, a segno con una certa frequenza e puntualità. Prima apparizione, invece, nella classifica dei migliori di giornata, per Barnofsky del Bocale. Completano la Top Ten del nono turno Clasadonte del Soriano, Scrugli del Sambiase, Lavecchia della Palmese e Marulla del Gioiosa Jonica. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale. Appuntamento su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky.