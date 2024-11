Il suo, come sempre, lo porta puntualmente a casa. Annata dalla doppia cifra, dai gol pesanti e decisivi per la salvezza della Paolana. Era e rimane una conferma, Attilio Angotti, leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. La sua doppietta contro il Cittanova è servita per certificare la permanenza del club del presidente Marcone. Arrivato a campionato in corso, ha siglato 10 reti in 18 partite più quel gol contro lo Stilomonasterace (sul campo anch’esso valido ai fini del risultato), nella gara passata alla storia per il ritiro polemico della formazione ospite. Numeri importanti per uno dei bomber più micidiali in Eccellenza. Se fosse arrivato dall’inizio, magari faremmo altri discorsi, anche per quanto riguarda la graduatoria generale della Top Ten di Zona D. Fatto sta che Angotti anche quest’anno ha vestito i panni del salvatore della patria e pure in questa stagione si è dimostrato un centravanti risolutore. Perché i gol si contano, ma ci sono anche le reti che contano, nel senso che diventano decisive ai fini del raggiungimento di un determinato traguardo. Di conseguenza applausi per il leader della classifica settimanale dei più bravi, per quanto riguarda la 29esima giornata di Eccellenza.

Nella nostra penultima graduatoria stagionale, in seconda posizione ecco Alessandro Bernardi. Per il centrocampista della Vigor una stagione in prima linea e un finale di stagione in crescendo. Tanta corsa, assist, gol, costanza di rendimento e presenza. Uno come lui fa la differenza. E lo stesso discorso va fatto anche per Simone Fioretti, per la seconda volta di fila vincitore della classifica dei marcatori. Altro centro determinante per lui ai fini del risultato e Soriano che approda ai play off anche grazie alle sue numerose marcature.

Ai piedi del podio ritroviamo Colombatti: non tanto per la gara di Monasterace, quanto come testimonianza principale di una difesa, quella del Sambiase, la migliore d’Italia, che ha subito un solo gol, su rigore, nelle ultime sedici giornate. Nella Top Ten dei più bravi al quinto posto ecco Michele Raso: il centrocampista del Soriano si adatta a giocare, per esigenza, da difensore centrale e fa un figurone. Rimane uno dei calciatori più bravi in circolazione. A seguire Nico Spanò della Vigor Lamezia. Nel momento in cui si parla di rendimento, per la terza stagione consecutiva il centravanti di Gioia Tauro va in doppia cifra in gare ufficiali. Decisamente tanta roba. Quindi non poteva mancare Marco Condemi: il Cittanova perde, però è a un passo dai play off. E lui, anche quando le cose vanno male, trova il modo per lasciare comunque il segno, stavolta sotto forma di un assist. Ennesima presenza, per Condemi, nella Top Ten di Zona D. Infine a punti vanno, nella 29ª giornata, Garcia Martinoli della Dgs Praia Tortora, Godoy dell’Isola Capo Rizzuto e Ferrara del Gioiosa Jonica.