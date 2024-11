Dopo l’avvio di sette giorni fa oggi pomeriggio si ritorna in campo per disputare la seconda giornata del mini torneo di Eccellenza. Il big match del secondo turno si giocherà a Locri, dove i padroni di casa, reduci dai 3 punti conquistati a Palmi, ospiteranno il Sambiase che nella prima giornata ha battuto 3 a 1 lo Scalea. Gli amaranto ed i giallorossi sono tra le squadre favorite alla vittoria finale, ecco dunque che l’incontro di oggi potrebbe dare qualche indicazione in più.

La Vigor Lamezia ha voglia di riscatto dopo il ko di Sersale: i biancoverdi ospiteranno un Soriano che nei primi 90 minuti si è visto recapitare a domicilio 4 gol dalla Reggiomediterranea. Proprio i reggini potrebbero essere la mina vagante di questo insolito campionato: la squadra allenata da Misiti ospita al Croce Valanidi una Palmese che ha bisogno di riscatto dopo la sconfitta alla prima giornata. I neroverdi guidati in panchina da Antonio Germano avranno a disposizione anche la punta brasiliana Italo Borges, il cui transfert è arrivato negli ultimi giorni. Riscatto è anche la parola d’ordine in casa Scalea. I biancostellati hanno iniziato il campionato perdendo 3-1 in casa del Sambiase ed oggi pomeriggio avranno voglia di rifarsi ospitando il Sersale che arriva al “Longobucco” con il morale alle stelle dopo la vittoria per 1 a 0 contro la Vigor Lamezia.

2ª Giornata (ore 15:30)

Vigor Lamezia-Soriano

Scalea-Sersale

Locri-Sambiase

Reggiomediterranea-Palmese