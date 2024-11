La terza giornata del campionato di Eccellenza calabrese porta in dote una sola vittoria nei quattro match disputati: i 3 punti li conquista solo il Sersale.

I giallorossi catanzaresi battono 3-1 il Soriano che resta ultimo in classifica con 0 punti: ad aprire le marcature l'autorete di Stillitano, il raddoppio del Sersale è di Antonio Russo mentre ad accorciare le distanze è Santaguida al suo secondo gol in campionato. Il tris finale del Sersale è di Nesticò. Il Sersale aggancia al primo posto la Reggiomediterranea. Nel derby di Lamezia il Sambiase si porta in vantaggio al 16' con Michele Vitale. Il pari della Vigor arriva al 22' del secondo tempo con l'argentino Haberkon che prima del novantesimo si fa anche espellere.

Il Locri passa per primo in vantaggio sul campo della Reggiomediterranea grazie al secondo gol stagionale di Juan Martinez. Il pari dei padroni di casa porta la firma di Dalloro. Pareggio pirotecnico anche tra Palmese e Scalea: il vantaggio dei neroverdi è di Gatto, mentre l'1 a 1 dei tirrenici lo segna Bruzzese. Prima del termine del primo tempo i padroni di casa restano in dieci uomini dopo l'espulsione di Condemi al 40'. Nella ripresa lo Scalea si porta in vantaggio con il gol su calcio di rigore di Angotti (7'), il definitivo 2 a 2 è di Sapone al 24'.

La classifica

Reggiomediterranea 7

Sersale 7

Sambiase 5

Locri 5

Vigor Lamezia 4

Scalea 2

Palmese 1

Soriano 0