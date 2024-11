Per la seconda volta in questa stagione è Sasha Giorgetti il leader settimanale della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il difensore del Soriano si conferma una gran bella realtà del campionato di Eccellenza, dove fra l’altro è il centrale difensivo più prolifico, essendo arrivato a quota cinque nella classifica dei marcatori. Da un lato guida il reparto arretrato della squadra vibonese, giunta fra l’altro alla quinta vittoria stagionale, e dall’altro si dimostra incisivo sotto porta. Giorgetti conquista così i dieci punti del migliore di giornata e quindi è in piena corsa per conseguire la vittoria finale nella classifica di rendimento, che sarà resa nota venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky). Il difensore del Soriano, a dimostrazione ulteriore del brillante momento di forma, è alla quarta presenza nella Top Ten settimanale in occasione delle ultime cinque giornate.

Vincitore nella passata giornata, Gabriel Colombatti si conferma e sale nuovamente sul podio, conseguendo la seconda posizione, anche se tutto il Sambiase merita un plauso, in particolare la difesa, che rimane la seconda migliore d’Italia alle spalle della squadra campana dell’Acerrana. Il terzo posto è di un altro difensore, anche lui ormai di casa della classifica dei migliori. Stiamo parlando di Carmelo Nucera, centrale del Brancaleone, fra l’altro abile sottoporta e decisivo in occasione della recente gara di campionato. Per Nucera questa è addirittura l’11ª presenza stagionale nella Top Ten settimanale.

Scorrendo la graduatoria dei più bravi, un posto lo merita il giovane portiere Mileto del Bocale e non solo per il rigore parato a Isola Capo Rizzuto. Le sue prestazioni migliorano di giornata in giornata. Non poteva mancare quindi il bomber Fioretti del Soriano, ormai destinato a vincere il titolo di goleador dell’Eccellenza per la seconda stagione consecutiva. In brillanti condizioni Giuliani del Sambiase, autore di un paratone salva risultato nel derby. E poi ancora applausi per Condemi del Cittanova, altro elemento autore di una stagione straordinaria. Infine ecco a punti Bernardi della Vigor Lamezia, Martinoli della Dgs Praia Tortora e Zampaglione della Palmese.