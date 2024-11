Sta offrendo il proprio contributo all’interno di una squadra che lotta disperatamente per non affondare. Nel Bocale in corsa per salvarsi, migliora notevolmente la fase difensiva e fra i pilastri del reparto c’è Salvatore Scoppetta che è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Questa settimana la scelta del migliore di giornata è caduta proprio sull’esperto difensore del club reggino, il quale in una annata complicata, sta cercando di mettere peso e carattere in una squadra che forse incomincia a vedere la luce dopo qualche mese di buio, anche se la strada è ancora lunga. Il rendimento di Salvatore Scoppetta è però rimasto sempre di buon spessore ed anche per questo motivo viene premiato con la prima posizione per quanto riguarda la giornata numero 25. A lui vanno i 10 punti che spettano al primo classificato.

Alle sue spalle ecco Matteo Nesticò: il fantasista trascina il Sersale alla vittoria ed anche in questo caso si parla di un rendimento elevato dopo una fase di appannamento generale che ha riguardato l’intero team catanzarese. Per salvarsi servono anche le magie di Nesticò, uno che sa fare la differenza. E già che parliamo di rendimento, non poteva mancare Saverio Staropoli, combattente silenzioso ma molto efficace di una Gioiese che sprinta verso la D. Il centrocampista di Gioia Tauro continua ad offrire un contributo di grande sostanza e compare nuovamente nella graduatoria dei più bravi. A seguire troviamo Sofrà del Gallico Catona, giovane centrocampista in cerca di gloria, e Scozzafava della Promosport, l’esperienza e la qualità al servizio dei compagni. Nella Top Ten della 25ª giornata ci sono quindi Pellegrino della Morrone e Cassaro dello Scalea, con quest’ultimo che, come vedremo, è davvero vicino al primato nella graduatoria generale. Completano il quadro dei migliori del 25° turno Comito del Soriano, De Nisi della Promosport e Merante del Sersale.

Per quanto riguarda la classifica generale della Top Ten di Eccellenza, al primo posto c’è sempre Francesco Stillitano. Il portiere dello Stilomonasterace nelle ultime cinque giornate dovrà respingere parecchie insidie. Si trova in vetta con 58 punti, ma come si può vedere dalla tabella, alle sue spalle in fila indiana ci sono Staropoli della Gioiese con 57 punti, Nucera del Brancaleone con 56 e Cassaro dello Scalea con 55. Tutti calciatori in grado di offrire in rendimento elevato nel corso della stagione e tutti in corsa per la vittoria finale, così come Curcio della Gioiese, quinto a quota 49 punti. Da questi cinque (ma non sono escluse sorprese) potrebbe uscire quindi il trionfatore conclusivo della classifica di rendimento di Eccellenza di Zona D, il programma dedicato ai Dilettanti in onda ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su lacplay.it si possono rivedere invece tutte le puntate.

Come si può notare nei primi cinque della graduatoria troviamo un portiere, due difensori e due centrocampisti, a dimostrazione ulteriore che può trionfare chiunque. A seguire ecco un altro portiere, Franza del Rende con 41 punti, davanti a Colosimo della Promosport con 38. Quindi c’è Leto dell’Isola Capo Rizzuto con 35 e Le Piane del Rende con 34 punti, mentre fa la sua comparsa nella Top Ten generale Davide Scozzafava della Promosport con 33 punti.