Va a segno da tre settimane di fila, puntuale come un consumato goleador. Ma il suo ruolo è un altro. Eppure Pasquale Trentinella, centrocampista del Sambiase, si conferma micidiale sotto porta, continuando a segnare reti pesanti ma, soprattutto, a offrire prestazioni all’altezza della situazione. Dopo il rigore sbagliato in coppa ha confermato di avere carattere e personalità, che ben si sommano alla bravura e alla sagacia tattica. Uno così, d’altronde, non lo si scopre certo oggi. E allora diventa naturale assegnare a Pasquale Trentinella la leadership della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda la giornata numero 19 nel campionato di Eccellenza. Qualità e quantità, ma anche un lato umano che tutti da sempre apprezzano. Trentinella è uno di quei calciatori che, per tutti i motivi che abbiamo sempre elencato, vorresti avere dentro uno spogliatoio.

Questa settimana il derby a distanza lo vince quindi il Sambiase con la prima posizione di Trentinella, perché subito dietro troviamo Alessandro Bernardi della Vigor Lamezia. Il gol (da applausi) è solo la ciliegina sulla torta di una prova da applausi. Corsa e sostanza, temperamento e grinta: contro il Soriano asfalta gli avversari e conferma anche lui di essere in gran forma. Proprio come Matteo Carbone del Brancaleone: se sta bene con la salute, pochi come lui riescono a fare la differenza, ma veramente, nel campionato di Eccellenza.

Andando a scoprire gli altri componenti della Top Ten settimanale troviamo il portiere Zampaglione della Palmese: decisiva la sua prodezza dagli undici metri. Altro gol pesante per Catania della Vigor Lamezia: negli appuntamenti che contano, lui c’è spesso e volentieri. Bene anche Colombatti, pilastro difensivo di un Sambiase al solito difficile da perforare. A seguire Corno della Paolana: il portiere ha dato sicurezza al reparto. Si ripropone in zona gol Quintero del Gioiosa Jonica. Infine una menzione per Verduci del ReggioRavagnese e Munoz della Dgs Praia Tortora. Venerdì sera a partire dalle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D, verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).