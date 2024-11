Certi gol li può fare solo lui. Con quel destro potente che non lascia scampo al portiere avversario. Alessandro Bernardi, esterno classe 1986, una lunga carriera da protagonista alle spalle, continua a fare la differenza. L’anno scorso con 12 reti ha fatto il bello e il cattivo tempo in Promozione con la Vigor. Adesso in Eccellenza, dove è già arrivato a quota 6 centri, continua a far valere classe ed esperienza. Si è inventato un gol da posizione impossibile contro il Bocale. D’altronde certi numeri sono nel suo repertorio: in rete circola ancora quel gran gol fatto con la Ternana quando giocava in Serie B. Una volta tornato fra i Dilettanti, dopo diverse esperienze nei professionisti, si sta “divertendo” ogni stagione che passa e se questo è il rendimento, allora potrà giocare ancora a lungo. E già che si parla di rendimento allora Alessandro Bernardi è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda la giornata numero 27 del torneo di Eccellenza. Con lui in campo, si va sempre sul sicuro. Combattivo, dinamico, propositivo, non si ferma mai: ad avercene di calciatori così! Per la cronaca: è la seconda volta che conquista il primato di giornata.

Nella graduatoria dei più bravi del 27° turno, sul podio troviamo Nicoletti della Morrone: ha toccato la doppia cifra e già questo è un dato importante e sta aiutando la squadra ad evitare la retrocessione diretta. Missione difficile, ma lui c’è e la Morrone targata Magarò è comunque viva. Quindi ecco Aldo Costanzo, under di belle speranze del Rende (22 presenze e 5 reti), reduce da una bella avventura con l’Under 19 in Liguria. Il club biancorosso continua a puntare sui giovani e il tecnico Salvatore Viscardi provvede a farli crescere. Di suo Costanzo ci ha messo caparbietà, talento, voglia di emergere. Bene così.

Il Sambiase che non subisce reti da 910 minuti merita un plauso collettivo. Nella circostanza una menzione speciale per Gerardo Strumbo, difensore che fa la differenza in Eccellenza. La Palmese che prende un punto a Praia è anche per merito del portiere Zampaglione, particolarmente distintosi fra i pali. A seguire Acosta del Soriano: un infortunio lo ha tenuto un paio di mesi lontano dai campi, ma rimane un giovane di talento. Nella graduatoria dei migliori, infine, ecco Laganà del Brancaleone (14ª gara senza subire reti, decisivo a Isola), Giorgetti del Soriano (il solito muro), Tutino della Paolana (altro gol pesante) e Nucera del Brancaleone (ennesima presenza nella Top Ten per un difensore poco reclamizzato, ma molto, molto efficace). La classifica generale della Top Ten di Eccellenza verrà resa nota venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) e in replica sabato alle 12.30.