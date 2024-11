Una rete da applausi e la solita tenacia dentro al campo. Nicola Mandarano rimane una costante e anche una certezza all’interno del calcio dilettantistico calabrese. Il centravanti cosentino ha trascinato la Paolana alla vittoria in casa della Reggiomediterranea con un’altra prova di cuore, sostanza e presenza. Di conseguenza nella giornata numero 14 Mandarano è il leader nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Dieci punti meritati per un calciatore sempre sul pezzo. E lo stesso vale per chi lo segue in classifica, visto che con Gigi Le Piane si va sempre sul sicuro. Il centravanti del Rende si conferma micidiale sotto porta. A completare il podio Salvatore Palumbo: le sue parate hanno tenuto in piedi la Gioiese in casa di un ottimo Soriano. A proposito di quest’ultima squadra, spicca la nuova prestazione del centrale difensivo Tormann, gladiatorio nella propria area. Una gran bella novità del torneo. A seguire ecco Francesco Stillitano, estremo difensore dello Stilomonasterace, attento e sicuro fra i pali anche nella gara di Brancaleone. Proprio Stillitano è il nuovo leader della graduatoria generale, ma per avere nel dettaglio i migliori dieci del torneo di Eccellenza, per quanto riguarda il rendimento, vi invitiamo a seguire venerdì sera alle 22.30 la trasmissione Zona D in onda su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).

A guidare il gruppo degli altri cinque calciatori che vanno a punti nella quattordicesima giornata c’è Mercurio della Promosport, nuovamente a segno: per l’attaccante esterno lametino è davvero un periodo di ottimo forma. A seguire Russo dell’Isola Capo Rizzuto, bene come goleador e come rifinitore. Quindi ecco Cassaro dello Scalea, un pilastro difensivo che si prende anche il lusso di segnare, Scoppetta del Bocale, la cui tenuta difensiva è fuori discussione, e Novello del Rende, altro elemento dal rendimento sempre costante ed elevato.