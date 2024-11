Eccola qua la prima Top Ten generale del 2024. È la graduatoria nella quale si vanno a sommare i punti racimolati ogni settimana per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, dove si tiene in conto il rendimento dei vari giocatori. Alla giornata numero 16, in vetta alla classifica troviamo ancora il tandem formato da Condemi e da Nucera. Il centrocampista del Cittanova e il difensore del Brancaleone rimangono così in vetta, a conferma di aver disputato una prima parte di campionato da protagonisti, a quota 45 punti. Sarà un bel duello fino al termine della stagione, anche se alle loro spalle la concorrenza si fa interessante, a cominciare dal difensore Sasha Giorgetti del Soriano, terzo in classifica con 35 punti, appena uno in più del tandem formato dal centrocampista Bert della Dgs Praia Tortora e del difensore Scoppetta del Bocale: la loro presenza, unita a quella degli altri calciatori rientranti nella Top Ten, ma anche di coloro che inseguono, conferma che può vincere chiunque, a prescindere dal ruolo.

Un gradino più in basso ecco Crucitti del Sambiase a quota 33 punti, il quale precede il compagno di squadra Frasson, a sua volta davanti a Beceiro del ReggioRavagnese, ma quest’ultimo uscirà ben presto dalla Top Ten visto che ha fatto altre scelte, lasciando la squadra dello Stretto. Il rendimento premia quindi Catania della Vigor Lamezia, nono in classifica con 26 punti, mentre rientra nella Top Ten Rocco Papaleo, neo acquisto del Gioiosa Jonica, il quale si porta dietro, ovviamente, anche i punti ottenuti con lo Stilomonasterace, club con il quale aveva iniziato il campionato. Ecco, infine, uno sguardo a coloro che sono attualmente fuori dalla Top Ten, dall’undicesima alla quindicesima posizione: Fioretti del Soriano con 24 punti, Curcio della Vigor con 23, Mosciaro del Rende e Sapone del Cittanova con 22 e Calandra dello Scalea con 20.