Ieri pomeriggio i nerostellati di mister Gregorace hanno vinto 3-0 in casa dei biancorossi. Oggi le restanti sette partite del massimo campionato di calcio regionale. Calcio d'inizio alle 15.30

Nell'anticipo della terza giornata del campionato di Eccellenza lo Scalea si aggiudica il derby cosentino con il Rende. I nerostellati - guidati in panchina da Saverio Gregorace -espugnano il “ Marco Lorenzon” battendo per 3-0 i biancorossi di mister Salvatore Viscardi. Per la formazione tirrenica a segno Barbarossa, Panassidi e Bertucci. Oggi alle 15.30 si giocano le altre sette partite che completeranno il terzo turno del massimo campionato di calcio regionale. Di seguito il quadro completo e la classifica aggiornata dopo l'anticipo che si è giocato ieri pomeriggio.

Il programma della terza giornata

Rende-Scalea 0-3 (ieri)

Bocale-Gioiosa Jonica

Brancaleone-Stilomonasterace

Cittanova-Sambiase

Praiatortora-Paolana

Isola Capo Rizzuto-ReggioRavagnese

Morrone-Soriano

Vigor Lamezia-Palmese

La classifica

Bocale 6

Cittanova 6

Rende 5*

Sambiase 4

Praiatortora 4

Vigor Lamezia 4

Brancaleone 4

Palmese 4

Scalea 3*

Soriano 3

ReggioRavagnase 2

Morrone 1

Stilomonasterace 0

Isola Capo Rizzuto 0

Paolana 0

Gioiosa Jonica 0

*una partita in più