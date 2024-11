Dopo le dimissioni di Andrea Parentela, l'Isola Capo Rizzuto ha ufficializzato, attraverso un comunicato stampa, il nome del nuovo allenatore: si tratta di Vincenzo Leone.

Il tecnico, campano di nascita ma reggino di adozione, avrà il difficile compito di salvare la squadra crotonese. Lo stesso Leone, ospite della 24esima puntata di Zona D - il format sul calcio dilettantistico in onda ogni lunedì su LaC Tv – oltre a confermare in anteprima la sua avventura sulla panchina giallorossa, aveva parlato della situazione che si aspetta di trovare: «In questo momento mi riconosco un po' di sana follia, perché per accettare questa situazione bisogna essere un po' folli, ed io lo sono».

Il comunicato

«La società G.S.D. Isola Capo Rizzuto è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra al mister Vincenzo Leone». Si legge nella nota diffusa dalla società giallorossa. «Salernitano di origine, reggino di adozione, Leone già in passato ha guidato l’Isola Capo Rizzuto mantenendo con l’ambiente calcistico, e non solo, solidi rapporti di amicizia».

«Tecnico di grande esperienza e carisma ha alle spalle diverse esperienze tra Serie D, Eccellenza e Promozione, oggi è chiamato a questa difficile impresa che vede i giallorossi in piena zona play out a tre giornate dalla fine. Il tempo è poco – continua la nota della società crotonese -, ma LeonLe ha già dimostrato in passato di essere capace di compiere imprese e siamo certi che lo farà ancora».

Leone avrà al suo fianco Francesco De Biasi (già allenatore della Juniores) nel ruolo di preparatore atletico, mentre Raffaele Alberto continuerà ad occuparsi dei portieri. Inserito nello staff tecnico anche il collaboratore tecnico Guerrini, elemento di fiducia che ha già lavorato con Leone a Cutro.